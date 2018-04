Un tânăr din Oneşti a pus în pericol vieţile tuturor pasagerilor şi s-a aflat la un pas de a declanşa o tragedie aviatică, după ce ar fi reuşit să deschidă parţial uşa avionului, înainte de aterizare.

Bodolică Iulian, un alt român aflat în avion, a fost primul care şi-a dat seama ce se întâmplă şi a reacţionat fulgerător, sărind pe individ şi imobilizându-l.

Iulian a acţionat cu curaj, deşi tânărul care încerca să provoace o tragedie era destul de solid. În ajutorul lui au sărit imediat şi colegii săi de formaţie. Toţi mergeau la Roma, pentru a cânta la un eveniment.

"S-a auzit un sunet puternic de absorbţie, de vacuum"

Iulian a povestit pentru Observator.tv exact ce s-a întamplat în avionul Ryanair.

"Pe dată de 14.04.2018 am plecat către Roma impreauna cu formația mea, pentru a cânta la un eveniment. În timpul zborului, aproape de aterizare, cu vreo 20 de minute, eu stăteam în picioare. Locul meu în avion era 9D. Colegii mei erau pe rândul 5. Eu stăteam de vorba cu colegii mei şi eram singurul care stătea în picioare. Am auzit multe țipete, am întors capul, m-am oprit cu privirea la băiatul ăsta.

Câteva persoane au fugit în spatele avionului. Era cu mâinile pe ușa și înainte, când a țipat lumea, s-a auzit un sunet de absorbție. Eu am crezut că el ține de ușa avionului să nu se deschidă, dar când m-am uitat mai bine la el, el de fapt voia s-o deschidă. Când l-am văzut că trage de mâner am sărit pe el și l-am aruncat jos.

Toată lumea m-a ajutat după ce am rezolvat. Eram cu fratele meu, l-am ținut jos. În momentul în care l-am trântit a început să ţipe că că e bolnav psihic şi nu și-a luat pastilele. În momentul ăla au venit și stewardesele. El vorbea cu mine, dar eu nu înțelegeam, eram ocupat să-l imobilizez. Mă tot ruga să nu-l omor"

"Am tras vreo 4 inşi de el"

"Iulian spune că avionul nu a aterizat imediat, ci a mai stat în aer cel puţin 20 de minute, pentru că individul nu era pe scaun. Am tras vreo 4 insi de el, era mare, se prinsese cu mâinile şi cu picioarele de podea, de scaune. Am tras de el de credeam că-i rup piciorul.

A cedat într-un final şi l-am pus pe scaun cu forta, i-am pus centura, ca sa poata pilotul sa aterizeze. După aterizare, a venit cineva de la politie în avion, ne-a audiat, am dat declaratii. Apoi a comorat toata lumea, am coborat si eu, am dat alte declaratii. Din ce am înţeles, tânărul este din Oneşti şi ar avea probleme psihice", a declarat Bodolică Iulian pentru Observator.tv.

Potrivit lui Iulian, tânărul care ar fi încercat să provoace o tragedie era dat dispărut de părinţii săi.