Incident armat la o bancă din SUA. Mai multe persoane au fost rănite

Mai multe persoane au fost rănite joi de gloanţe în urma unui incident armat produs într-o bancă din Cincinnati, în statul american Ohio, scrie agerpres.ro.



Poliţia din Cincinnati a indicat într-o postare pe Twitter că anchetează un schimb de focuri "între un atacator şi un agent" de poliţie în această bancă, Fifth Third Bank.

Incidentul s-a produs în holul de la intrare şi zona de livrare a băncii, potrivit poliţiei.



Media locale informează despre mai multe persoane rănite şi spitalizate, fără să ofere un număr exact al răniţilor.



O parte din centrul oraşului a fost izolată de poliţie şi mai multe ambulanţe au fost mobilizate la locul incidentului.

We will be doing a situational update on Twitter Live in a few minutes.