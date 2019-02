Închiderea colegiilor pedagogice din Bălţi şi Calaraşi, una dintre consecinţele grave provocate de decizia de optimizare a şcolilor luată de fostul ministru Maia Sandu

Statul caută aproape 650 de învăţători şi educatori pentru gimnaziile şi grădiniţele din ţară. Criza din domeniu a fost generată, în mare parte, de închiderea colegiilor pedagogice de la Bălţi şi Calaraşi, dar şi de lichidarea specialităţii respective de la alte şase astfel de instituţii, afirmă actuala conducere a ministerului Educaţiei.

Potrivit lor, situaţia tristă este una dintre consecinţele grave provocate de decizia de optimizare a instituţiilor de învăţământ luată de fostul ministru Maia Sandu.

"Se aştepta că o bună parte dintre tineri vor merge la instituţiile de învăţământ cu profil pedagogic, pentru a-şi îmbrăca această profesie şi, din acest considerent, este situaţia care este", a menţionat Silviu Gîncu, şef la Direcţia Învăţământ profesional-tehnic.



În 2013, Ministerul Educaţiei, condus pe atunci de Maia Sandu, a decis să stingă lumina în cea mai veche instituţie pedagogică din ţară. Vestea a căzut ca un trăsnet peste cei 90 de profesori ai Colegiului "Alexandru cel Bun" din Călăraşi, care au fost nevoiţi să-şi caute un nou loc de muncă.

Alexandra Balan a lucrat în instituţie 40 de ani. Femeia spune că nici acum nu poate trece indiferentă prin preajmă. Îi dau lacrimi atunci când vede cum timpul macină clădirea lăsată de izbelişte.



"Cum putea aşa, cel mai puternic colegiu cu rezultatele cele mai bune la Bacalaureat din ultimii ani să fie el primul închis. Îmi pare rău că atunci când trec prin regiunea colegiului pedagogic, aici am activat, aici mi-am trăit anii, aici mi-am crescut copii", a spus Alexandra Balan, fostă profesoară de pedagogie.



Fostul director a colegiului, Ion Chitoroagă, a activat şi el aproape 31 de ani aici. Cu nouă ani înainte de pensie a fost nevoit să-şi caute un loc nou de muncă, deşi a sperat mereu că într-o bună zi instituţia îşi va redeschide uşile pentru viitorii pedagogi.



"Au fost create unele condiţii, unii au fost asiguraţi cu locuri de muncă, o altă parte a fost nevoită să se pensioneze, alţii au rămas acasă", a afirmat Ion Chitoroagă, fost director.



Iar Daniela Grecu este fostă absolventă şi profesoară a colegiului din Călăraşi. Tânăra a trebuit să se reprofileze pentru a ocupa un post în cadrul Direcţiei de asistenţă socială şi protecţie a familiei din raion.



"Un an am stat fără un loc de muncă, ca ulterior să revin într-o altă specialitate. Colegiul pedagogic a format în mine ca şi în ceilalţi colegi calităţi de buni profesionişti, ne-a dat o bază metodologică cât şi practică foarte bună", a punctat Daniela Grecu, fostă profesoară de psihologie.



Acum clădirea fostului colegiu degradează. Geamuri sparte, vopsea cojită şi cabluri atârnate. Toate acestea sunt puse pe seama reformei promovate de Maia Sandu.



"Cei de au gândit-o atunci acum nu au decât să culeagă unele roade şi să înţeleagă că, da sunt politici când trebuie să te conformezi la nişte cerinţe internaţionale, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vezi ceea ce se întâmplă la tine în ţară şi care este necesarul de cadrul la tine în ţară", a declarat Tudor Enachi, fost angajat a colegiului.



Procesul de formare a cadrelor didactice a căzut în dizgraţia ministerului de profil în 2012. Atunci, Maia Sandu, proaspăt ministru al Educaţiei, spunea că la colegiile şi universităţile pedagogice vin doar cei mai slabi absolvenţi de liceu şi gimnazii. Întrebată recent dacă rămâne la aceeaşi părere, fostul ministru a schimbat accentele.



"- Imediat ce v-aţi început mandatul de ministru al Educaţiei, aţi declarat în cadrul unei întâlniri cu jurnaliştii că cei mai slabi studenţi, adolescenţi merg la universităţile, instituţiile pedagogice de învăţământ. Aţi rămas la aceeaşi opinie sau v-aţi schimbat opinia?", a fost întrebarea adresată Maiei Sandu.



"- Am spus mai devreme că tinerii nu vor să meargă astăzi în pedagogie din cauza considerentelor economice şi pentru că profesia de pedagog nu este respectată", a declarat Maia Sandu.



În 2017, guvernarea democrată a instituit moratoriu asupra închiderii şcolilor, iar din 1 decembrie 2018 salariile cadrelor didactice au crescut, în medie, cu 13,6% sau cu peste 800 de lei. Totodată, leafa tinerilor specialişti din domeniul învăţământului s-a majorat cu 45 la sută.