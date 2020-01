INCERTITUDINE LA "SPERANŢA". Echipa ar putea să nu mai participe în Divizia Naţională

Speranţa Nisporeni ar putea să nu mai evolueze în următoarea ediţie a Diviziei Naţionale de fotbal. Echipa nu a revenit încă din vacanţă, iar preşedintele clubului, Petru Efros, afirmă că situaţia este deocamdată incertă la club.



"Zilele apropiate se va hotărâ. Până la data de 1 februarie vom decide ce facem. Oricum vom participa. Dacă nu vom avea bani să participăm în Divizia Naţională, vom participa în Divizia A sau Divizia B. Oricum, Speranţa va fi. Dar, fără atitudinea pozitivă a federaţiei nu cred că are rost. Să mă duc eu acasă, să iau banii din safeu şi să vin să-i dau lui Oleinicenco", a spus preşedintele Speranţa Nisporeni, Petru Efros.



Efros spune că clubul are nevoie de finanţare pentru a putea evolua în eşalonul superior al fotbalului moldovenesc.



"Pentru a intra în campionat şi de a băga banii, trebuie să fii într-o relaţie bună cu toată lumea de la federaţie, să ai bugetul stabilit pentru a participa şi nu a te scoate după 3, 4, 5 sau 10 etape. Suntem în discuţii. Eu, personal, sunt în căutări de sponsori. Dacă nu vom avea din start finanţare pentru a ne bate la ceva în acest campionat, atunci nu are rost să te bagi, să ajuţi pe cineva, să bagi bani din buzunarul tău ca cineva să trăiască bine la federaţie", a menţionat Petru Efros.



Contactat de Publika TV, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a declarat că nu comentează deocamdată declaraţiile făcute de Petru Efros, dar va reveni cu o reacţie ulterior.



Conform regulamentului aprobat de FMF, ediţia din acest an a Diviziei Naţionale va alinia la start 10 echipe. Deocamdată, doar Sheriff Tiraspol, Sfântul Gheorghe Suruceni şi Petrocub Hânceşti au început pregătirile pentru noul sezon.

