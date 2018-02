Începutul postului Paştelui: Localnicii şi turiştii din Grecia aruncă unul în altul cu făină colorată

Timp de câteva ore în fiecare an, oraşul Galaxidi din Grecia se transformă într-un adevărat câmp de luptă. Localnicii şi turiştii se războiesc cu... făină colorată. Evenimentul are loc în Lunea Seacă, ziua care marchează începutul postului Paştelui.

Locuitorii din Galaxidi pregătesc din timp sute de saci cu făină colorată în toate culorile curcubeului. Evenimentul e atât de popular încât oamenii vin din toate colţurile Greciei.



"Sunt născut în Galaxidi. Avem o tradiţie culturală de demult şi chiar dacă muncim în altă parte, venim acasă în fiecare an ca să ne distrăm."



Tot ce îţi trebuie ca să participi la festival e o ţinută lejeră, o mască de protecţie şi, eventual, o pereche de ochelari. Şi bineînţeles, bună dispoziţie.



"Am venit să ne distrăm. Prietenii noştri vin aici anual, noi suntem prima oară."



Tradiţia datează din secolul al 19-lea, când otomanii, care stăpâneau Grecia, le-au interzis localnicilor să organizeze carnavalul dinaintea postului Paştelui. Oamenii au ignorat interdicţia şi au organizat carnavalul, dar şi-au mânjit feţele cu cenuşă ca să nu fie recunoscuţi.



"E un eveniment important la care localnicii din Galaxidi se strâng an de an. Cred că e cea mai frumoasă tradiţie din Grecia şi atrage foarte mulţi oameni."



Galaxidi a fost unul dintre porturile importante ale Greciei până în secolul al 18 lea. În prezent, localitatea mai are în jur de 1700 de locuitori.