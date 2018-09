Început de an şcolar cu flori şi zâmbete! Copiii care au păşit pentru prima dată pragul şcolii au avut EMOŢII DE NEDESCRIS (FOTOREPORT)

Embed:

Emoţii, flori şi multe zâmbete. Aşa a început primul an şcolar în înstituţiile de învăţământ din ţară. După o lungă vacanță, elevii s-au întors cu bucurie în băncile şcolii, însoţiţi de părinţi şi rude. Tradiţional, în toate cele peste 1.300 de şcoli au fost organizate festivităţi.



La Liceul "Alexei Mateevici" din Cricova, 84 de copii au păşit pentru prima dată pragul şcolii.



Micii şcolari au cântat, au recitat poezii şi au depus un jurământ precum că vor fi cei mai buni elevi.



După careul solemn, toţi elevii au participat la prima oră de dirigenţie, iar picii din clasa întâi au primit prima lor carte pentru şcoală, Abecedarul:



"Eu m-am simţit fericită că o să învăţ lucruri noi, multe".



"Mi-a plăcut de colegi, colegii sunt de la mine de la grădiniţă".



"O să am prieteni noi, o să merg la şcoală în fiecare zi".



Emoţii mari au avut şi elevii de la Liceul "Gaudeamus" din Capitală:



"Este un liceu nou, o şcoală nouă şi doresc într-un fel să cunosc lucruri noi".



"Aşteptam să vin la şcoală, aşteptam să îmi văd colegii, aşteptam să mă bucur alături de ei".



Peste 960 de elevii au participat la careul solemn de la Liceul "Gaudeamus".



"Prima zi de şcoală este o zi deosebită atât pentru elevi, cadre didactice cât şi pentru părinţi fiindcă este o mobilizare totală pentru un nou an şcolar", a declarat Zinaida Gangan, directorul Liceului Teoretic "Gaudeamus".



Prima oră de dirigenție a fost dedicată lui Ion Druță. Scriitorul împlineşte astăzi venerabila vârstă de 90 de ani.



Aproximativ 325 de mii de elevi au început astăzi un nou an de studii, cu aproximativ 20 de mii mai puţini decât în 2017. În clasa întâi, însă, sunt cu două mii de boboci mai mulţi comparativ cu anul trecut.