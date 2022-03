Începerea stagiunii de primăvară "Clipa bucuriei" a adus culoare pe arena mică a Circului din Capitală

Arena mică a Circului din Capitală a prins ieri culoare, odată cu începerea stagiunii de primăvară numită "Clipa bucuriei". Peste zece artişti au venit în faţa publicului cu numere de gimnastică sau magie."Este un număr foarte special şi frumos, cred că îi vom bucura şi pe copii şi pe maturi. Este foarte important ca în această perioadă dificilă să aducem un pic de bucurie în sufletele oamenilor.", a declarat Mirela Garaba, dansatoare."Astăzi am dansat un număr foarte interesant pentru copii. Copii au fost foarte atraşi de robot şi de noi. În această perioadă trebuie să fim cât mai veseli şi cât mai buni ca să aducem fericire atât copiilor, cât şi maturilor.", a declarat Victoria Bradu, dansatoare.Cei mai emoţionaţi au fost artiştii din Ucraina. Aceştia ne-au spus că urmăresc cu sufletul la gură tot ce se întâmplă în ţara lor."Ne doare sufletul, dar suntem optimiști. Încercăm să zâmbim și să ne încurajăm.", a declarat Vladislav Chirilovschii, artist."Cel mai important este ca şi maturii să vină la circ şi să zâmbească, să îşi amintească de copilărie, tinereţe.", a declarat Vadim Bulov, artist.Publicului i-a fost pe plac spectacolul."Ne-am dorit foarte mult să venim la acest circ pentru că demult nu am fost şi ne-a plăcut foarte mult.""Foarte frumos şi foarte pozitiv. E ceva ce nu am trăit demult.""Mi-a plăcut şi câinile şi tot, şi clovnul, şi căţelul.""Mi-a plăcut când a venit clovnul."