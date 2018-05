Începe VACANŢA! În toată ţara a răsunat ultimul sunet de clopoţel. Absolvenţii claselor liceale au trăit EMOŢII DE NEDESCRIS

Pentru 335 de mii de elevi începe oficial vacanţa. În toate instituțiile de învățământ au fost organizate serbări solemne cu ocazia sfârşitului de an şcolar.



Mai mult de 33 de mii de copii şi-au luat rămas-bun de la prima învățătoare, iar alți aproape 31 de mii de adolescenți au absolvit gimnaziul.

Elevii de la Liceul Mircea Eliade spun că a fost un an greu, dar efortul a meritat:



"Am terminat cu note bune şi am căpătat foarte multe cunoştinţe".



"Am întâlnit multe obiecte şi prieteni noi şi cred că acest an a fost unul reuşit".



Însă cele mai mari emoţii le-au avut, de departe, absolvenţii claselor liceale:



"Au fost 12 ani deosebit de frumoşi şi, respectiv, emoţiile sunt inedite şi al un nivel foarte înalt".



"Am muncit în aceşti ani foarte mult şi cred că o să ajungem la BAC şi o să îl susţinem foarte bine".



Tinerii spun că acum au planuri mari, însă mai au de trecut de ultimul hop: sesiunea de BAC, ce va începe în data de 5 iunie:



"După clasa a 12-a, am de gând să îmi fac studiile în Germania. După asta, am planuri să mă întorc înapoi în ţară".



"Voi pleca în România să devin medic, apoi mă voi întoarce în ţară, să contribui la dezvoltarea sistemului".



"Vreau să plec în România, la inginerie aerospaţială".



Părinţii şi profesorii nu au fost mai puţin emoţionaţi:



"A fost o clasă deosebită, copii au fost foarte buni, muncitori, responsabili".



"Parcă mai ieri era mică, iar acum suntem mândri toţi de ea".



Ultimul sunet de clopoțel a răsunat în peste o mie de instituţii din ţară. Elevii din Cojuşna, Străşeni, au fost felicitaţi de ministrul Educaţiei, Monica Babuc.



"Văzând aceşti copii, îmi amintesc că şi eu am fost cea care sunat clopoţelul pe umărul unui elev din clasa a zecea, când eram în clasa întâi, la fel am dansat şi am cântat la aceste sărbători", a declarat Monica Babuc.