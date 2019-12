ÎNCEPE "MISS WORLD 2019". În acest an, la concurs participă 120 de concurente

Embed:

Începe finala celui mai important concurs de frumuseţe din lume. Au mai rămas ore numărate până vom afla cine este câştigătoarea celei de-a 69-a ediţii a Miss World. În acest an, la concurs participă 120 de femei, printre care şi Elizaveta Kuzneţova, reprezentanta Moldovei. Înainte de marea competiţie de la Londra, moldoveanca a primit mai multe mesaje de încurajare din diferite colţuri ale lumii.



În ajunul marii finale a concursului, Miss Ucraina 2018 a dat în judecată organizaţia Miss World. Scandalul a pornit anul trecut, când Veronika Didusenko ar fi trebuit să reprezinte Ucraina, dar i s-a interzis să participe și a fost înlocuită cu o altă concurentă. Tânăra a rămas fără titu, după ce s-a aflat că are un copil. Ceea ce este interzis, conform regulilor concursului Miss World.



"Eram şocată când am aflat că sunt descalificată. M-am simţit umilită şi insultată. Am început să primesc sute de mesaje de susţinere pe reţelele de socializare", a spus Miss Ucraina 2018, Veronika Didusenko.



Avocatul concurentei ucrainene susține că șefii organizaţiei Miss World din Marea Britanie au încălcat o lege din 2010 și a cerut schimbarea regulilor „învechite”.



"În zilele noastre, faptul că eşti măritată sau că ai copii, nu ar trebui să fie un impediment pentru carieră. Această regulă este discriminatorie", a spus avocatul modelului ucrainean, Sharin Marker.



Anul trecut, Miss World a avut loc în China, unde au participat 118 fete din întreaga lume. Câștigătoarea concursului a fost Vanessa Ponce de Leon. Tânăra este originară din Mexic și a fost prima reprezentantă din istoria acestei ţări care a câştigat mult-râvnita coroană.

loading...