Începe marcarea străzilor din Capitală. De data asta promit vopsea care va dura mai mult

Drumarii au început să aplice marcajul rutier în municipiul Chişinău. Autorităţile spun că, în acest an, folosesc vopsea de calitate. Mai exact este vorba de marcaj bicomponent, care are o durabilitate mai mare. Lucrările vor dura până la începutul verii şi vor costa în jur de şase milioane de lei.

În acelaşi timp, municipalitatea continuă să plombeze gropile. Până acum, au fost făcute lucrări pe o suprafaţă de zece mii de metri pătraţi.

În total, urmează să fie aplicat marcaj rutier pe o suprafaţă de 20 de mii de metri pătraţi.



În acest an, trecerile pietonale sunt marcate cu o soluţie deosebită, care nu a mai fost folosită până acum. Responsabilii dau asigurări că vopseaua este de două ori mai rezistentă, decât cea aplicată anterior.



Municipalitatea promite că, până la începutul verii, toate trecerile de pietoni vor fi marcate. Până acum, marcajul nu a fost aplicat din cauza condiţiilor meteo.



"Dacă plouă, nu aplicăm niciun marcaj, pentru vopseaua se strică."



"Presor cu sticlă, ca să se vadă, noaptea, zebra."



Iar pentru a aplica marcajul pe străzile renovate recent, autorităţile vor cumpăra soluţie de peste hotare.



"Nu este vopsea, sunt mai multe componente, de la plastic până la diferiţi aditivi, el durează în termen mult mai mare", a spus directorul Î.M. "Exdrupo", Adrian Boldurescu.



"Aş vrea să acordaţi atenţia ca, în primul rând, trebuie sa faceţi marcajul la trecerile pietonale care este o prioritate şi să începeţi de la şcoli şi grădiniţe, apoi să vă extindeţi pe tot oraşul", a spus primarul interimar al municipiului Chişinău, Silvia Radu.



"În total, am efectuat un volum de 9 mii 652 de metri pătraţi, care se estimează la un curs de 3 milioane de lei", a spus Şeful Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie, Vitalie Butucel.



"Săptamâna aceasta terminati cu străzile principale şi vă rog de săptămâna viitoare să începem deja cu străzile adiacente şi în curţile oamenilor aşa cum ne-am planificat", a spus primarul intermar al municipiului Chişinău, Silvia Radu.



Tot în această perioadă s-a lucrat şi la reparaţia căilor de acces către suburbiile municipiului Chişinău. În acest an, pentru reparaţia curentă a străzilor din municipiul Chişinău în buget sunt prevăzuţi 125 milioane de lei.