Începe Festivalul de Film de la Cannes: La cea de-a 72-a ediţie vor concura 21 de pelicule

foto: publika.md

Astăzi începe Festivalul de Film de la Cannes. Timp de zece zile, participanţii vor avea parte de un regal cinematografic, în care 21 de pelicule vor concura pentru mult-râvnitul şi prestigiosul trofeu "Palme d'Or". Favorite la câştigarea celei de-a 72-a ediţii a Festivalului sunt trei filme.



Unul dintre acestea, "The Dead Don't Die", va fi proiectat chiar în debutul evenimentului. Pelicula, o comedie macabră, e regizată de Jim Jarmusch şi îi are în distribuţie pe Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, alături de o hoardă de zombie conduşi de Iggy Pop şi Tom Waits.



Dar probabil cel mai aşteptat film este "Once Upon a Time in Hollywood", ultima realizare a lui Quentin Tarantino, care îi are în rolurile principale pe Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio. Totuşi, pelicula era să rateze selecţia oficială, fiind inclusă pe ultima sută de metri, cu o primă variantă de montaj, care s-ar putea să difere de ceea ce va rula pe marile ecrane.



Un alt film cu şanse la marele premiu este "Dolor Y Gloria", care spune povestea unui regizor a cărui carieră este în declin. Printre actorii de pe afiş se numără Antonio Banderas și Penelope Cruz.



Cinematografia românească va fi reprezentată la Festivalul de la Cannes cu o comedie în regia lui Corneliu Porumboiu. Filmul "Gomera" este despre un ofițer de poliție care ajunge în insula omonimă din Spania, unde învaţă limbajul "el silbo", o formă de comunicare prin fluierat, specifică zonei, ca să-l poată elibera pe Zsolt, un afacerist controversat arestat în România.



Nu doar starurile de cinema vor atrage privirile la Cannes, ci şi alte celebrităţi: fotbalistul argentinian Maradona este subiectul unui documentar iar cântăreţul Elton John este personajul principal al filmului biografic "Rocketman".



La cea de-a 72-a ediţie a Festivalului, actorul francez Alain Delon va fi recompensat cu trofeul Palme d'Or onorific, iar Sylvester Stallone va fi prezent în penultima zi, înainte de anunţarea câştigătorilor. Juriul de la Cannes va fi prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu, autorul filmului "The Revenant", cu care în 2016 a câştigat Oscarul pentru cea mai bună regie.