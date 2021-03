Începe campania de vaccinare anti-COVID-19 din Moldova

"Distribuția vaccinului are loc mâine şi mâine vom iniția primele vaccinări în Republica Moldova. Campania de vaccinare se inițiază la data de 2 martie a acestui an.", a spus epidemiologul-şef a Campaniei de vaccinare ANSP, Alexei Ceban."AstraZeneca este un vaccin, care are indicație pentru a preveni boala COVID-19.Se indică personalului cu vârsta mai mare de 18 ani. Se indică intramuscular în două doze cu un interval de opt săptămâni.", a comunicat coordonatorul Grupului de Comunicare privind vaccinarea, Ninel Revenco.Din primele doze de vaccin, iniţial, vor fi repartizate 10 800 de doze centrelor de sănătate publică din ţară, iar ulterior vor ajunge în centrele de vaccinare. Pentru persoanele din stânga Nistrului au fost distribuite 1800 de doze.