INCENDIU VIOLENT ÎNTR-UN BLOC DIN CAPITALĂ. Persoanele au fost evacuate

Salvatorii au fost informați că sauna care se află la primul etaj al clădirii ar fi cuprinsă în flăcări. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că ard câteva cauciucuri care erau depozitate în locul unde este tomberonul pentru gunoi.



"La fața locului au fost îndreptate patru autospeciale de intervenție inclusiv două autoscări. Ajunși, pompierii au stabilit că la parterul unui bloc de locuit ard cauciucuri și bunuri materiale", a declarat Liliana Puşcaşu, ofișer de presă al IGSU.



12 locatari au fost evacuați, după ce fumul a urcat până la etajul opt. Două persoane, printre care o femeie însărcinată, care s-au intoxicat cu fum, le-au fost acordat primul ajutor medical. Unii dintre ei au venit repede acasă de la serviciu pentru că acasă se aflau copiii.



"Am copil la etajul cinci. Am vorbit cu el la telefon și mi-a spus că e bine", a spus o locuitoare.



Unii locuitori ai blocului susțin că oamenii fără adăpost ar fi provocat incendiul.



"Bomjii pun oghealuri, pun roți și cineva a dat dintrânșii foc sau a fumat și a aruncat și s-a aprins", a declarat o locuitoare a blocului.



"Când am intrat aici pe teritoriu explodau cauciucuri, ardea aici. Fumul s-a ridicat până la al șaptelea, al optulea, era un fum foarte negru", a spus un locuitor.



"Am văzut că este un fum negru și normal că am chemat repede pompierii și ei au luat măsurile necesare, ne-au evacuat", a declarat altă locuitoare.



Potrivit informațiilor preliminare, focul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit sau cauciucurile ar fi fost aprinse intenționat.