Incendiu uriaș în China. O clădire cu 25 de etaje a fost înghițită de flăcări (VIDEO)

Un incendiu uriaș a avut loc ieri în orașul chinez Shenyanga, un oraș cu o populație de aproximativ opt milioane de oameni. Sute de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările, anunţă a1.ro.

Momentan nu se știe câte persoane au fost prinse în clădirea care a luat foc. Turnul este unul nou, construit în 2003 și face parte dintr-un complex rezidențial.

Potrivit Brigăzii de Pompieri Shenyang, incendiul a început în jurul orei 09:15, ora locală, în orașul SR International New City din districtul Hunnan.

Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului, cert este că a izbucnit de la parter și s-a extins rapid până la ultimul etaj.

Postul de televiziune chinez CCTV a afirmat că flăcările au devorat rapid turnul. Materialele de izolare au fost observate căzând de pe fațada clădirii, a completat CCTV.

Incendiul a fost stins în mare parte la miezul nopții, după aproape trei ore de eforturi de salvare. Pompierii au declarat că nimeni nu a fost rănit în accident.

Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de 47 de mașini și 235 de pompieri.

