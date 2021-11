Incendiu puternic într-un spital COVID din România. Doi pacienți au murit

Un incendiu a izbucnit joi dimineaţa în Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Ploieşti, unde erau internați 20 de pacienţi cu COVID-19. Doi bolnavi, bărbaţi cu vârste de 74 şi 75 de ani, au murit carbonizaţi, iar o infirmieră a suferit arsuri după ce a încercat să stingă focul. Alţi 15 pacienți au fost evacuaţi, fiind transferaţi în clădirea principală a Spitalului Judeţean, în timp ce trei au refuzat transferul. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în urma incendiului, scrie hotnews.

Managerul spitalului, Bogdan Nica, spune că secţia era renovată, iar instalaţia electrică fusese verificată și există detectoare de oxigen. Directorul mai spune că incendiul s-ar fi putut declanșa din cauza unei scântei și că unul dintre bolnavi era foarte agitat, iar din această cauză patul a fost mișcat.

„Cu firmă autorizată, în loc să se trateze pacienții bolnavi de COVID cu oxigen pe butelie, se tratează cu oxigen din stocator cu oxigen lichid și pe rampe de oxigen. Inclusiv în camera respectivă. Nu de la instalația de oxigen se pare că s-a produs nenorocirea, ci probabil a fost o defecțiune fie la un aparat, la un pulsoximetru, fie faptul că patul a fost mișcat, bolnavul era foarte agitat, s-a mișcat patul și probabil s-a produ o scânteie. O scânteie între pat și parchet, se întâmplă. Infirmiera a fost rănită în timp ce încerca să-i repună masca bolnavului care era foarte agitat. Atunci s-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul și apoi au intervenit cu extinctoare în salon, a venit și ISU în zece minute și incendiul s-a stins în trei minute”, a spus Bogdan Nica.

Întrebat legat de lipsa autorizației și de neregulile găsite la spital în luna februarie, Nica a răspuns: „Asta se întâmplă la toate spitalele, absolut niciun spital din Prahova nu e în regulă pentru că-s necesare investiții foarte mari. Noi am remediat cam 90%, am redepus documentația, practic de când am venit încerc să aduc lucrurile pe un făgaș normal. Erau şi detectoare de oxigen, erau absolut toate cele necesare, dar probabil bolnavul şi-a smuls masca şi oxigenul s-a dus în aer. Asta vor determina specialiştii”, a spus Nica.

Conform inspectoratului pentru situații de urgență, spitalul nu avea autorizație pentru securitate la incendiu. Era o situație cunoscută, spun surse din rândul pompierilor, de altfel, în februarie a fost un control făcut de ISU Prahova.

Atunci, au fost fost găsite multe nereguli, iar conducerea spitalului a fost sancționată la acel moment. Atunci, au primit o amendă de 10.000 de lei.

Din februarie și până acum, spun reprezentanți ai ISU că acele probleme nu au fost remediat, deși au trecut mai bine de 9 luni de la ultimul control.

Incidentul are loc la mai puțin de o lună și jumătate de la incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, în care au murit 7 pacienți. Este a patra tragedie în mai puțin de un an, după incendiile de la Piatra Neamț și Institutul "Matei Balș".