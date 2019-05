Incendiu puternic într-un bloc din New York. Șase oameni, printre care patru copii, au decedat

Șase oameni, între care patru copii, au murit în urma unui incendiu puternic produs într-un bloc din New York.

Pompierii au intervenit prompt și au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la apartamentele din jur, însă nu au mai putut să salveze persoanele aflate în interior.



”Am fost alertată pe la ora 2 dimineața că a izbucnit un incendiu în blocul în care locuiesc. Am încercat să ies din clădire, însă am rămas blocată în apartamentul meu până când au venit pompierii.”



”Este teribil ce s-a întâmplat. M-am trezit în mijlocul nopții din cauza sirenelor mașinii de pompieri și am văzut de la fereastra mea incendiul. Era foarte cald, chiar și din blocul meu, care este vizavi.”



Pompierii au reuşit să evacueze toţi locatarii din bloc, iar flăcările au fost stinse după 2 ore. Cauzele incendiului nu sunt cunoscute, însă se presupune că ar fi fost vorba de un accident.