INCENDIU puternic în apropierea localităţii Dumbrava. Un câmp, mistuit de flăcări (VIDEO/FOTO)

Un incendiu de vegetație a izbucnit în această după-amiază în apropierea localităţii Dumbrava din municipiul Chișinău. Flăcările se răspândeau atât de repede, încât locuitorii au început să stingă focul cu forţele proprii până la venirea pompierilor.



Oamenii s-au speriat ca nu cumva focul să le mistuie grădinile şi casele:



"Din ospeţie am venit şi am văzut că arde. În jumătate de oră din vârful dealului până aici a venit focul. Nici un pompier nu a venit, uitaţi-vă vedeţi vre-o unul. Iaca noi singuri ce putem aceea făcem.Uitaţi-vă am stropit şi ograda tot să nu se aprindă".



"Cineva a chemat pompierii dar a venit prea târziu. Ud cu apă ca să nu se răspândească, vedeţi şi aici este iarbă uscată".



Locuitorii spun că nu este pentru prima dată când se aprind aceste terenuri lăsate în paragină:



"Tot anul avem incendiu de 2, 3 ori aici. Cerul era negru negru. Îi straşnic de trăit, am ieşit afară era tot negru. De ce primăria nu rezolvă ceva cu pământul. Cu găleţile cu apă am ieşit. Vă temeţi? Desigur să nu vină focul spre casă. Am parcat maşinile mai departe că îi straşnic".



Contactată telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Liliana Pușcașu, a declarat că pompierii au intervenit cu două autospeciale şi au localizat focul.

Deocamdată, nu se cunoaşte suprafaţa incendiată şi nici eventualele pagube produse. Potrivit autorităţilor, de la începutul anului, circa 9500 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite în toată țara.