Incendiu la Spitalul Republican. Cum s-au descurcat medicii şi cum au reuşit pompierii să stingă flăcările

Embed:

Medicii de la Spitalul Republican au învăţat cum să acţioneze în cazul unui incendiu. Ei au fost instruiţi de responsabili din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.



Exercițiile de stingere a focului s-au desfăşurat în două etape. În primă fază, medicii au învăţat cum să folosească stingătorul.



În cea de-a doua etapă, a fost simulată intervenţia pompierilor la un incendiu declanşat la etajul şapte al instituţiei.



Doctorii spun că siguranţa pacienţilor este prioritară, aşa că astfel de simulări sunt binevenite:



"Lucru foarte bun şi chiar noi le mulţumim serviciilor de pompieri atât din republică, cât şi din oraş care au decis să ne facă un astfel de antrenament".



"Astăzi întradevăr a fost o lecţie, am văzut cum este în stările excepţionale. Noi ne râdem, dar dacă o sa fie cu adevărat, nu ştiu cum fiecare ar proceda".



"Având în vedere că în clădire se află simultan în jur de 3.000 de persoane şi este o singură clădire, este foarte complicat să menţii sub control situaţia psihoemoţională a pacienţilor, a personalului, dar şi să iei măsurile respective", a declarat Anatol Ciubotaru, directorul Spitalului Republican .



Sistemul antiincendiu al Spitalului Republican a fost schimbat în totalitate în primăvara acestui an.