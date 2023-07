Incendiu la o clădire ce urma să devină sediul centrului cultural „Eugen Doga”. Chironda aruncă REPLICI ACIDE către Ceban

"Clădirea istorică din strada Veronica Micle 5, unde în această dimineață a izbucnit un incendiu este la balanța Statului și Guvernul trebuie să răspundă. De 2 ani Primăria Chișinău trece prin multiple proceduri birocratice pentru a deschide în această clădire Centrul Cultural „Eugen Doga”. Am pregătit tot pachetul de acte, am mers la Ministerul Culturii, la Guvern, pentru a trece această construcție în gestiunea Primăriei, pentru a putea deschide centrul. Din cauza tergiversărilor, au fost pierduți banii care urmau să ne fie oferiți de către colegii din România. Am scos tone de gunoi de acolo. Iar miza unora de la guvernare a fost să deschidă acolo o vinotecă. Vom continua să luptăm pentru a deschide Centrul „Eugen Doga”. Am spus că artiștii, oamenii de cultură, dar și toți cei care ne reprezintă țara trebuie să fie apreciați cât sunt în viață, nu când nu mai sunt să le aducem onoruri. Ne pare rău că astfel de abordări sunt din partea autorităților centrale", a subliniat Ion Ceban.