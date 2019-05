Incendiu la Durlești. A ars o casă, care era în construcție (VIDEO)

O casă în construcţie a fost cuprinsă de flăcări, în această dimineaţă, la Durleşti. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale şi au stins focul într-o oră şi jumătate.

Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Vecinii spun că proprietarul aduna pe lângă casă toate vechiturile pe care le găsea prin tomberoane.



Potrivit pompierilor, în casă erau depozitate tot felul de obiecte din plastic, hârtie, plastic, dar şi câteva saltele. Potrivit vecinilor, în casa care mai degrabă seamănă cu un şantier, nu locuia nimeni. Aseară, însă, proprietarul ar fi organizat un chef.



"Aseară am înţeles că a stat la un pahar cu cineva din rude de ale lui şi au făcut fumul. A venit cu un pachet tot cu murdării cu chestii de a lui personale şi a vrut să urce pe scări, acolo unde sunt pompierii. A vrut să intre în casă şi pompierii l-au scos înapoi afară. "



Aceştia mai spun că bărbatul de peste 60 de ani aducea în casă toată mizeria pe care o găsea.



" Incendiu s-a întâmplat, iată arde tot. O tragedie s-a întâmplat. Dar ce ţine el acolo? Vechituri, vechituri ţine acolo precum: carton, plastic, de acestea."



"Pe la gunoi cam umblă şi iată a strâns toată mizeria."



Fumul dens a strâns mai mulţi curioşi prin preajmă.



"Eram la bucătărie şi mâncam şi am văzut că iese un fum puternic negru. Am ieşit din curiozitate să vedem ce se întâmplă. "



"S-a aprins, dar cum s-a aprins nu ştiu. Am auzit pompierii când au venit şi am ieşit să văd. "



Pompierii au scos din casă patru butelii de gaz. Ce-i drept, fără conţinut în ele.



"Ajunşi, pompierii au stabilit că ard bunuri învechite în interiorul unei case. Incendiu a fost localizat către orele 9 şi 14 minute, iar complet lichidat la orele 10:03 minute", a spus Liliana Pușcașu.



Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă urmează să stabilească cauza producerii incendiului.