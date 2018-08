Incendiu în satul Cheltuitori. O casă a fost distrusă de flăcări

O casă din satul Cheltuitori, municipiul Chișinău, a ars aproape în întregime în această după-amiază. Flăcările au fost observate de vecini care au anunțat pompierii.

La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori care au luptat mai bine de două ore cu focul.

Până la venirea pompierilor, vecinii au decis să localizeze incendiul cu forțele proprii:

"Am văzut, am sunat la 112 și am alergat, am luat un furtun cu apă și am încercat să sting de jos până au venit pompierii."

Potrivit pompierilor, locuința a ars în proporție de 80 la sută.

"Proprietarul depozita lucrurile și vechi și noi. Deja a ars tot. Nu știu ce mai este acolo", a spus Ion Stratulat, pompier.

Proprietarul nu a comentat cele întâmplate.

În urma incendiului nimeni nu a avut de suferit.