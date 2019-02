Incendiu GRAV la Moscova: Cel puţin 4 oameni au murit, după ce A ARS un BLOC DE LUX

Un incendiu puternic a cuprins un bloc din centrul Moscovei. Cel puțin patru oameni au murit și alți patru au fost transportați la spital, dintre care unul în stare gravă.

Alte 40 de persoane au fost evacuate de pompieri, care au luptat cu flăcările toată noaptea.



Flăcările au izbucnit la unul dintre etajele superioare ale blocului şi s-au extins cu repeziciune pe o suprafață de aproximativ o mie de metri pătrați. La fața locului au ajuns rapid peste 100 de pompieri cu 20 de autospeciale.



”Am simțit miros de fum şi am deschis ușa. Fumul ne-a lovit în ochi, așa că am strâns lucrurile de primă necesitate și am ieșit”, a spus o femeie.



”Noi dormeam când am simțit mirosul de fum. Nu mai puteam sta în casă din cauza mirosului, așa că am ieșit afară. Am văzut că arde apartamentul de deasupra”, a comunicat un moscovit.



Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a fost provocat de un scurt circuit. Clădirea a fost construită la începutul secolului XX și este inclusă în lista obiectelor de importanță culturală.

Mai multe vedete ale estradei ruse, precum Ingheborga Dabtkunaite, Nikas Safronav și Liubovi Kazarnovskaia, au apartamente în acest bloc.