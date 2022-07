Incendiile de vegetaţie fac în continuare ravagii în sud-vestul Franţei

Circa 1.000 de pompieri asistaţi de şase aeronave pentru stingerea incendiilor depun eforturi pentru a aduce sub control două incendii de vegetaţie în sud-vestul Franţei care au pârjolit deja aproape 4.000 de hectare, informează Reuters.''Incendiile nu sunt încă plasate sub control şi nu au fost raportate victime'', au precizat autorităţile locale ale departamentului Gironde unde incendiile, izbucnite marţi, fac în continuare ravagii.Franţa, afectată deja de o serie de incendii de vegetaţie în ultimele săptămâni, se confruntă, asemenea restului Europei, cu un al doilea val de caniculă în doar două luni.''De la începutul anului, 15.000 de hectare au ars pe teritoriul ţării, prin comparaţie cu puţin sub 1.000 de hectare anul trecut la aceeaşi dată... nouă incendii din zece au fost provocate de oameni'', le-a declarat miercuri seară reporterilor ministrul de Interne, Gerald Darmanin, potrivit agerpres.În alte regiuni din Europa, mii de pompieri se luptă cu peste 20 de incendii izbucnite miercuri pe teritoriul Portugaliei şi în vestul Spaniei, ameninţând sate şi perturbând vacanţele turiştilor în contextul unui val de caniculă care a adus temperaturi de peste 45 de grade Celsius în unele zone.