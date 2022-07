Incendii masive de vegetaţie în Europa, dar şi în Statele Unite ale Americii

Incendiile masive de vegetaţie fac ravagii atât în Europa, cât şi în Statele Unite ale Americii. Aproape 3.000 de pompieri și peste 60 de aeronave au fost trimise să stingă focul izbucnit în regiunile de nord și centru ale Portugaliei.

Peste Ocean, un incendiu de vegetație din California amenință cel mai mare arbore de sequoia gigant, aflat în Parcul Național Yosemite.



Sute de pompieri intervin, de la sol şi cu elicoptere, pentru a opri extinderea flăcărilor, care mistuie una dintre cele mai populare arii protejate din SUA. Focul se răspândeşte spre pădurea Mariposa, care găzduieşte arbori sequoia milenari. Misiunea de intervenţie este dificilă din cauza vremii calde și uscate.



"Sunt unii dintre cei mai bătrâni copaci de pe planetă. Unii au şi 2 000 de ani. Sunt giganţi. Toată lumea s-a antrenat pentru acest scenariu, suntem aici gata să luptăm cu focul."



Incendiul a dus deja la evacuarea forțată a 1.600 de oameni, inclusiv comunitatea din parcul național și din sute de campinguri.



"Stăteam afară la un grătar când am văzut cum cerul este acoperit de fum. Am urcat repede în maşină şi am plecat."



Şi Portugalia se confruntă cu incendii de vegetaţie. Autoritățile au anunțat nivel ridicat de alertă, după ce 29 de persoane au raportat leziuni cauzate de foc. Luna trecută, seceta a afectat circa 28% din teritoriul Portugaliei, iar meteorologii prognozează temperaturi de până la 43 de grade în următoarele zilele.