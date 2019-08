Incendii devastatoare în Gran Canaria și Bangladesh. Mii de oameni au fost evacuaţi din calea focului

Gran Canaria este pârjolită de incendiile de vegetaţie. Peste două mii de oameni au fost evacuaţi din calea flăcărilor uriaşe, care au mistuit până acum aproape 500 de hectare. Peste 250 de salvatori, nouă elicoptere şi două avioane încearcă să localizeze focul.



Autorităţile au avertizat că există pericolul izbucnirii noilor focare şi au dispus evacuarea a şase oraşe. Aproape jumătate din provinciile din Spania au fost ieri în alertă din cauza riscului sporit de incendii.



Situaţia este gravă şi în Bangladesh. În capitala Dacca au ars 15 mii de case în urma unui incendiu, fiind rănite cel puţin patru persoane.



Oamenii au fugit prin foc pentru a se salva. Potrivit presei străine, circa 50 de mii de persoane au rămas pe drumuri.



"Vedeam doar foc. Am strigat la copii să iasă din cameră şi am ieşit imediat afară. Când am ajuns în stradă, casa noastră era în flăcări. A ars totul."



125 de pompieri au luptat în jur de şase ore cu flăcările violente. Autorităţile au comunicat că există persoane dispărute şi operaţiunea de căutare a acestora este în curs de desfăşurare. Incendiul ar fi izbucnit într-un cartier sărac. În acel moment, mulţi nu erau acasă, pentru că participau la un festival.



Deocamdată nu se ştie de la ce a pornit focul.