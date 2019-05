Încasările filmului Avengers: Endgame le-au depăşit la nivel mondial pe cele obţinute de Titanic

Lungmetrajul ''Avengers: Endgame'', cel de-al 22-lea film din universul cinematografic Marvel, a urcat pe poziţia a doua în topul filmelor cu cele mai mari încasări la nivel global din toate timpurile, devansând pelicula ''Titanic'', potrivit estimărilor publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations, scrie agerpres.ro.



Cu încasări de 145,8 milioane de dolari obţinute weekendul trecut în cinematografele nord-americane şi cu încasări totale la nivel mondial de 2,19 miliarde de dolari în cele două săptămâni de când rulează pe marile ecrane, acest film, ce prezintă ultima parte a aventurilor unor supereroi precum Iron Man, Hulk şi Thor, a devansat ''Star Wars: The Force Awakens'' (2,07 miliarde de dolari) şi celebrul ''Titanic'' (2,18 miliarde de dolari).



Prezentă de doar 11 zile pe marile ecrane, pelicula a încasat 575,8 milioane de dolari doar în China şi ameninţă poziţia de lider în clasamentul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, deţinută de ''Avatar'' (2,79 miliarde de dolari).







O altă premieră, comedia romantică "Long Shot", distribuită de Lionsgate, a debutat pe cea de-a treia poziţie, cu încasări de 10 milioane de dolari în America de Nord.



În această poveste de dragoste dintre doi protagonişti pe care totul pare să-i despartă, Seth Rogen este un jurnalist rămas fără slujbă care primeşte sarcina de a compune discursul personajului interpretat de Charlize Theron, fosta lui bonă, devenită între timp candidată la preşedinţia Statelor Unite.



''Captain Marvel'', în care Brie Larson, actriţă recompensată cu Oscar, joacă rolul unui fost pilot din trupele de elită, dotat cu superputeri, coboară de pe locul al doilea pe poziţia a cincea. Filmul, produs tot de studiourile Marvel, a generat încasări de 4,2 milioane de dolari în acest weekend şi de 420,7 milioane de dolari în cele nouă săptămâni de când este prezent pe marile ecrane.



Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:



6 - ''Breakthrough'': 3,9 milioane de dolari (33,2 milioane de dolari în total de la premiera din urmă cu trei săptămâni)



7 - ''The Curse of La Llorona'': 3,5 milioane de dolari (48,1 milioane în trei săptămâni)



8 - ''Shazam!'': 2,5 milioane de dolari (135,2 milioane în cinci săptămâni)



9 - ''Little'': 1,5 milioane de dolari (38,6 milioane de dolari în patru săptămâni)



10 - ''Dumbo'': 1,4 milioane de dolari (109,7 milioane în şase săptămâni).