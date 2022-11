Încălziţi cu optimism. Igor Grosu ne asigură că vom trece cu bine peste iarnă şi cu lecţii învăţate

Mesaj optimist în prag de iarnă de la preşedintele Parlamentului, Igor Grosu. În cadrul emisiunii Prime Time de la Prime, oficialul a reiterat că statul va face tot posibilul pentru a asigura cu gaze naturale, energie electrică, păcură, lemne, dar şi cu compensaţii pentru cetăţeni, care ar lua din povara facturilor şi să trecem cu bine peste această iarnă. Igor Grosu a avertizat că Gazprom ar fi în stare de orice, inclusiv să închidă de tot robinetul la gaz pentru Moldova. Cât despre reducerea volumelor de până acum, care a creat tensiuni între Chişinău şi Tiraspol, Igor Grosu a menţionat că Moscova e cea care decide.

Trebuie să facă şi ei economii, să plătească, aşa cum am plătit noi, să folosească pentru oameni nu pentru aşa-zise investiţii. Să ne şantejeze şi să ne spună că vă dăm, dar nu vă dăm, dar vă dăm aşa. Nu, nu merge. Vrei să fii jucător pe piaţa energetică, civilizată, atunci trebuie să respecţi regulile. Asta-i tot. Să iasă din poziţia asta de atacant şi supărat, care trimite învinuiri în stânga şi-n dreapta", a declarat Igor Grosu la Prime Time de la PRIME.

Deşi ţara are susţinere financiară externă, care ne-ar ajuta să cumpărăm resurse energetice şi să plătim facturile, Igor Grosu a reiterat că trebuie să consumăm raţional. Drept exemplu, şeful Legislativului a menţionat că în luna octombrie curent, consumul de energie electrică a fost redus cu 30 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. S-au făcut economii şi la nivel naţional.

"Am economisit şi gaz, am economisit şi electricitate. Peste 50% noi am economisit gazul şi 14-15% - electricitate. O să ieşim cu lecţia învăţată, o să diversificăm sursele noastre de aprovizionare şi cu gaze, şi cu electricitate. Să scăpăm de dependenţa asta blestemată de un singur furnizor şi acest furnizor se numeşte Gazprom, care 30 de ani ne-a ţinut aşa. Vara era totul bine. Cum ajungea iarna ba nu-i plac merele noastre, ba nu-i place vinul", a mai precizat şeful Legislativului.

Unul dintre planurile guvernării pentru a scăpa de dominaţia rusească ar fi investiţiile în energia regenerabilă. În context, Igor Grosu a dat exemplu Danemarcei, care, pe lângă faptul că investit în asemenea direcţie, a reuşit să-şi recupereze banii. Pentru a trece însă de această iarnă, şeful Legislativului a îndemnat cetăţenii să se înregistreze pe platforma de compensaţii, menţionând că el deja a făcut-o. Până acum, peste jumătate de milion de familii din ţară s-au înregistrat pe platforma de compensaţii.