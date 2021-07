Încălcările depistate de Promo-LEX în campania electorală: Utilizarea resurselor administrative şi discursuri care instigă la ură

Utilizarea resurselor administrative în campanie şi discursuri care instigă la ură. Sunt principalele încălcări depistate de Promo-LEX în ultimele două săptămâni de campanie electorală. În el puțin 67 de cazuri, întâlnirile cu alegătorii au avut loc în cadrul instituțiilor de stat, în timpul programului de muncă. Totodată, unii concurenţi şi-au asumat meritele pentru lucrări şi servicii efectuate din bani publici.



"În 18 cazuri este vizat PDM, în 13 – BECS, câte 11 cazuri avem pentru PAS și Platforma DA, în 9 – Blocul electoral ”Renato Usatîi”, iar în 5 cazuri – ŞOR", a menţionat coordonatorul programului de monitorizare, Nicolae Panfil.



Potrivit Promo-LEX, 19 concurenţi înscrişi în cursa pentru alegeri nu au respectat prevederile legale privind publicitatea electorală. Ei nu au menţionat tirajul, tipografia şi nu au ţinut cont de alte cerinţe legale.



"Cel puţin 2685 de cazuri. Cele mai multe cazuri au fost utilizate în activităţi de promovare PAS, BECS şi Blocul Electoral ”Renato Usatîi”, a spus Panfil.



Când vine vorba despre discursurile care instigă la ură, observatorii au identificat cel puțin 43 de cazuri în perioada 21 iunie – 5 iulie. Democraţii ne-au spus că vor reveni mai târziu cu o reacție la acest raport. Purtătoarea de cuvânt al PSRM, Carmena Sterpu, a declarat că ONG-uri precum Promo-LEX sunt plătite din străinătate să vadă paiul din ochiul BECS și nu bârna din ochiul PAS, menționând că observatorii nu au vorbit despre implicarea Președinției în campania electorală.

Și candidatul PAS, Igor Grosu, a infirmat acuzațiile aduse de Promo-LEX:



”Noi majoritatea întâlnirilor le-am făcut în spații deschise, am plătit pentru arendă, unde ni s-a permis am intrat, unde nu ni s-a permis n-am intrat. – N-ați mers în instituții publice? – Am mers în pauză când ni s-a permis, dar ași vrea să văd raportul pentru a fi mai concret.”



Purtătoarea de cuvânt al Partidului "ŞOR", Alina Șargu, a declarat că formațiunea nu a utilizat resurse administrative și a dus o campanie corectă și onestă.

La rândul său, Alexandru Slusari de la Platforma DA a precizat că toate întâlnirile lor din teritoriu, inclusiv cu funcţionarii publici, au avut loc în timpul liber şi nu s-au desfăşurat în instituţiile de stat. Respectiv, nu ştie la ce mai exact s-au referit observatorii.

Iar liderul Partidului AUR, Vlad Bileţchi, formaţiune vizată la categoria discursurilor care instigă la ură, neagă că ar fi admis asemenea încălcări şi spune că AUR a promovat dintotdeauna pacea şi liniştea.

Blocul Electoral ”Renato Usatîi” şi cei de la Partidul "PACE", vizaţi în raport, nu ne-au răspuns nici la apeluri şi nici la mesajele expediate.