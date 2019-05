Încă un TEATRU DE VARĂ va apărea în Capitală. Unde va fi amenajat

În Chişinău urmează să mai apară încă un teatru de vară, pe lângă cel din Parcul Valea Morilor.

Noul spaţiu destinat evenimentelor în aer liber va fi amenajat în Parcul Râşcani din Capitală. Ce puţin asta prevede un proiect de reabilitare a zonei respective de agrement. Costul lucrărilor, care urmează să înceapă peste trei luni, este de peste 100 de mii de euro, iar banii vor fi oferiţi de România. Noul teatru verde va avea o capacitate de 1200 de persoane. Subiectul va fi supus dezbaterilor în cadrul Consiliului municipal.



"Teatrul verde multifuncțional va fi pentru cei care doresc să se manifeste prin dansuri, cântece sau arte plastice", a spus Nicolae Balaur, pretor sectorul Râşcani al Capitalei.



Pe lângă construcţia Teatrului Verde, vor fi asfaltatele aleile din parc, create noi locuri de parcare şi va fi amenajată o pistă pentru biciclişti de trei kilometri. Finanţatorii din România vor oferi gratuit şi 150 de biciclete cu sisteme antifurt.



"Trotuarele ar trebui reparate că am impresia că nu au fost reparate din perioada sovietică", a spus un trecator.



"Suntem cam îndepărtăți, am fost în Europa şi am văzut cum e acolo. Noi deja trăim cu ce avem, cu ce ne-am obişnuit cu asta şi trăim", a adăugat alt bărbat.



Lucrări ample de reabilitare a Parcului Râşcani au fost făcute ultima dată în 1996.