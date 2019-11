Încă un Târg de Crăciun, inaugurat în Viena. Turiştii, fascinaţi de bradul împodobit în faţa Palatului Schoenbrunn

Embed:

Spiritul sărbătorilor se simte tot mai mult în capitala Austriei, Viena, acolo unde a fost inaugurat un alt Târg de Crăciun. Turiştii sunt de-a dreptul fascinaţi de bradul împodobit în faţa Palatului Schoenbrunn, o clădire construită în secolul 18. Pomul cu o înălţime de aproape 20 de metri a fost decorat cu o mie de beculeţe LED.



"Este o atmosferă minunată în Viena. Am venit aici pentru un teambuilding, deci suntem cu o gaşcă întreagă. O întâlnire foarte comodă", a spus o femeie.



Magia din inima Vienei este pregătită pe parcursul anului, iar pentru amenajarea zonei de basm, organizatorii au nevoie de aproximativ trei săptămâni.



"După cum observaţi, castelul este plin de lumini, la fel ca şi pomul de Crăciun. Târgul în sine este amenajat ca un sătuc", a declarat Gabriela Schmiedle, administratoarea Târgului de Crăciun.



Vizitatorii sunt impresionaţi de vitrinele cu decoraţiuni, confecţionate cu mare grijă.



"Totul este confecţionat manual. Folosim sticlă cu adevărat specială, care nu se strică uşor. O producem la o temperatură de 2000 de grade Celsius. Suntem foarte fericiţi să participăm în fiecare an la Târgul de Crăciun din Schoenbrunn", a precizat Gisela Otasek-Hartl, meşter austriac.



Fac din ochi şi tarabele cu gustări tradiţionale, iar cei care îngheaţă niţel, se dezmorţesc cu un pahar de vin fiert.



Târgul de Crăciun din Piaţa Palatului Schoenbrunn este organizat pentru al 25-lea an şi atrage de fiecare dată peste un milion de vizitatori, dintre care un sfert sunt turişti.

loading...