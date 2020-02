Încă un şoc pentru Uniunea Europeană după Brexit. O ţară vrea să renunţe la euro

Zona euro este ca Hotelul California, unde te poţi caza, dar de unde nu mai poţi pleca, a declarat Barry Eicheingreen, pro­fesor la Universitatea Berkeley, în cadrul unei conferinţe re­cente a băncii centrale a Ungariei, potrivit Budapest Business Journal.„Cred de multă vreme că statutul de membru al zonei euro este pentru totdeauna. Este ca Hotelul California, unde (după cum spun The Eagles) te poţi caza, dar nu poţi pleca“, a declarat Eichengreen.„Grecia a descoperit acest lucru când Syriza a venit la putere cu câţiva ani în urmă. În cazul Italiei, vom asista din nou la întrebarea dacă părăsirea zonei euro ar soluţiona problemele ţării. Însă guvernele care au discutat despre acest lucru în trecut au realizat rapid că discuţiile despre ieşirea din zona euro nu fac decât să înrăutăţească lucrurile, putând de­clan­şa o reacţie adversă din partea pieţelor financiare şi chiar pa­nică, astfel că acestea s-au răzgândit. Acesta este cazul Syriza şi Greciei“, a adăugat profesorul.Expertul a argumentat că din moment ce nu există cale de ie­şire, rămâne o singură cale, cea de a face zona euro să funcţioneze. Potrivit acestuia, în acest sens, obiectivul pe ter­men scurt ar trebui să privească finalizarea unei uniuni ban­care, ţinta pe termen lung fiind cea de creare a unui Eurobond.Ţărilor membre ale zonei euro ar trebui să li se permită să renunţe la moneda unică în următoarele decenii, declara la rândul său recent guvernatorul băncii centrale a Ungariei. Ungaria, ca şi Polonia şi Cehia, nu are un plan concret privitor la trecerea la euro.Pentru Gyorgy Matolcsy, euro este o „capcană, practic pentru toate ţările membre, nu o mină de aur. Statele mem­bre ale UE ar trebui să admită că euro a fost o eroare strate­gică“, declara Matolcsy pentru Financial Times.În Ungaria, susţinerea publică pentru adoptarea euro s-a redus semnificativ în ultimii ani. Strategii ungari se tem de asemenea că statutul de membru al zonei euro ar diminua capacitatea ţării de a-şi influenţa propria dezvoltare economică.În Ungaria şi Polonia, adoptarea euro este o prioritate nu pentru guvern, ci pentru opoziţie. Oficialii de la conducerea acestor ţări vorbesc adesea despre pericolul în care ar fi puse economiile dacă ar fi introdusă acum sau în viitorul apropiat moneda unică europeană.În Polonia, Jaroslaw Kzcsynski, liderul partidului de guvernământ Lege şi Justiţie, declara anul trecut că şara sa nu are niciun plan imediat de aderare la zona euro. Cehia, de asemenea, rămâne profund reticentă faţă de adoptarea euro, scrie businessmagazin.ro