Încă un sat din Orhei a ieșit din beznă. Sute de becuri de tip LED s-au aprins pe străzile din satul Hîjdieni

Încă un sat din raionul Orhei a ieșit din beznă. Peste 200 de becuri de tip LED s-au aprins pe străzile din satul Hîjdieni. Potrivit Consiliului Raional, în localitate au fost modernizate două transformatoare și a fost instalată o rețea electrică de șapte kilometri. Proiectul de iluminat a fost lansat cu focuri de artificii şi sub aplauzele a zeci de localnici.

"Cum a fost înainte nu ne-a plăcut pentru că era întuneric. Chiar să ieşim în drum era foarte întuneric, foarte rău. Dar acum vă spunem frumos, e foarte frumos."



"Acum este lumină şi ne putem plimba liniştiţi. Totul este foarte bine. Până acum era mult mai rău. Astăzi este foarte bine. "



"Eu cred că, dacă în viitor o să apară şi o şosea bună, noi credem că noi o să trăim de o sută de ori mai bine decât înainte. "



Primarul comunei Berezlogi, din care face parte satul Hîjdieni, a spus că este mulţumit că a reuşit să realizeze una dintre promisiunile făcute atunci când a devenit edil.



PAVEL USTEŢCHI, primarul comunei Berezlogi:"Ştiu precis că aţi aşteptat acest proiect de mult timp. Lucrăm la acest proiect de câteva luni şi ne-am străduit să lucrăm corect, aşa încât lumina să ardă la o sută de procente."



Potrivit unui comunicat de presă plasat pe site-ul Consiliului Raional Orhei, proiectul de iluminare stradală din satul Hîjdieni a fost realizat la iniţiativa Partidului "Şor" .



ILAN ŞOR, preşedintele Partidului "ŞOR":"Am promis că, în primul an, vom realiza proiecte de iluminat stradal, în al doilea an vom face terenuri de joacă şi drumuri, în al treilea an ne vom ocupa de grădiniţe şi şcoli, iar în al patrulea an vom renova instituţiile de cultură. Ne mişcăm conform planului şi vom realiza toate promisiunile. "



La eveniment a fost prezent şi deputatul Partidului ŞOR, Reghina Apostolova, care şi-a exprimat speranţa că în localitate vor fi realizate şi alte proiecte de infrastructură.



REGHINA APOSTOLOVA, deputat Partidul "ŞOR":"Vrem să vă dorim ca proiectele care au făcut Orhei cel mai curat şi sigur oraş să fie implimentate şi aici. Vrem ca în următorii trei ani aceste planuri să fie realizate. "



Echipa lui Ilan Şor și-a propus să realizeze proiecte de iluminat public stradal în peste o sută de localități din țară, inclusiv în toate cele 74 de sate din raionul Orhei.