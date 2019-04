ÎNCĂ UN SAT CU APĂ LA ROBINET: O mie de familii din Măgdăceşti, conectate la apeduct

Peste o mie de familii din satul Măgdăceşti, raionul Criuleni, au apă potabilă în robinete şi sunt conectate la reţele de canalizare. Proiectul de construcţie a apeductului de trei kilometri şi a staţiilor de pompare şi epurare a început încă în 2012. Localnicii spun că până acum au băut apă din fântâni, care nu tot timpul era cea mai bună.



"Acum avem şi baie, avem şi bucătărie Totodată, ne-am permis să avem şi maşină de spălat haine sau veselă, ceea ce până acum nu aveam, iar pentru o familie este foarte comod, mai ales cu doi copii".



"Am de toate, apă caldă, apă rece.Înainte trebuia să încălzim la plită ca să ne spălăm, acum numai o pornesc şi vine apa până la 60 grade."



"Acum e ca la oraş, trăim ca la oraş şi noi. "



Pentru un metru cub de apă, oamenii achită un preţ de nouă lei.



"Proiectul dat a soluţionat cea mai gravă problemă din Măgdăceşti şi anume poluarea apelor de suprafaţă şi freatice.2500 de leie ste contribuţia pe gospodărie, ai achitat şi vine imediat şi te conectează la reţelele de canalizare." a spus primarul satului Măgdăceşti, raionul Criuleni , Liuba Cojocaru.



Valoarea totală a proiectului a fost de 33 de milioane de lei. 28 de milioane au fost oferite de Fondul Ecologic, iar restul a fost contribuţia oamenilor.



"Este un proiect de anvergură pentru raionul Criuleni şi mă bucur foarte mult că acest proiect a fost finalizat.Pentru noi este cea mai mare bucurie când vezi feţe fericite, infrastructură şi motive de a rămâne să locuieşti aici", a spus ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, Nicolae Ciubuc.



Premierul Pavel Filip, care a mers să vadă cum a fost realizat proiectul, a dat asigurări că, în acest an, încă 100 de mii de gospodării din ţară vor fi conectate la apeduct şi canalizare.



"Am început să atragem mai mult atenţia la elementele de infrastructură, vreau să vă sigur că cele care au început vor continua, pentru că anume aceste proiecte sunt pentru oameni", a spus prim-ministrul, Pavel Filip.



Până în toamnă urmează să fie daţi în exploatare 150 de kilometri de apeduct.