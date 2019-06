ÎNCĂ UN MOLDOVEAN PE EVEREST. Expediţia lui Mircea Baciu a durat 45 de zile

Un antreprenor din Capitală s-a aventurat şi a cucerit Everestul. Mircea Baciu a devenit al doilea moldovean, căruia i-a reuşit această performanţă.

Alpinistul spune că expediția a fost cea mai grea şi riscantă din viaţa lui, în schimb, este mândru că a putut să arunce o privire de pe cel mai înalt loc din lume. Cel mai greu i-a fost să înfrunte temperaturile

de minus 45 de grade.



"Când am ajuns în vârf m-am simţit mândru de isprava mea, pentru ţara a cărui drapel l-am ridicat. Am simţit nevoia să ajung cât mai repede înapoi acasă", a spus MIRCEA BACIU, aventurier.



Cele 45 de zile de expediţie pe Everest l-au costat pe alpinist o sumă importantă, dar şi ani de antrenamente. Mai ales că echipamentul pe care trebuia

să-l ducă în spate cântărea 25 de kilograme.



"Tot echipamentul este selectat cu mare stricteţe şi seriozitate. Avem încălţăminte specială pentru 5000, 7000 şi 8000 de metri. - Care e preţul? - Perechea costă între 800 la 1000 de euro", a spus MIRCEA BACIU, aventurier.



Everestul este deschis pentru escaladări doar câteva zile pe an. Pentru mulţi, aventura s-a încheiat tragic. Numai de la începutul anului, acolo au murit cel puţin 21 de persoane.



"Am văzut numeroase corpuri neînsufleţite ale alpiniştilor care au îngheţat în timpul escaladării, unele acoperite cu drapelele ţărilor, pe care le reprezentau", a spus MIRCEA BACIU, aventurier.



Eforturile alpinistului au fost răsplătite cu o diplomă şi un pandativ din aur. Mircea Baciu planifică să cucerească în acest an şi muntele Manaslu din masivul Himalaya.