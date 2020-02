Încă un deputat se alătură grupului parlamentar PRO MOLDOVA

Continuă plecările din PDM. Deputatul Gheorghe Brasovschi a scris pe pagina sa de Facebook că părăseşte Partidul Democrat şi se alătură grupului parlamentar PRO MOLDOVA.

"Ultimele evoluţii în Partidul Democrat din Moldova m-au determinat să iau o decizie foarte grea, dar asumată. Declar că am decis să părăsesc fracțiunea Partidului Democrat din Moldova și echipa PDM.



În ultimii ani, în echipa Partidului Democrat am reuşit să facem multe lucruri frumoase, să realizăm fapte concrete şi să aducem încrederea oamenilor în viitor. Din păcate, în prezent, nu mai am o susţinere necesară în cadrul partidului pentru a continua să muncesc în această direcţie.



Pentru a putea realiza, în continuare, angajamentele asumate faţă de cetăţeni, am decis să mă alătur colegilor mei din grupul parlamentar PRO MOLDOVA, condus de Andrian Candu. Am toată încrederea că împreună vom putea continua proiectele concrete pentru un viitor european al ţării noastre!



Declar că voi rămîne, în continuare, ancorat la nevoile și grijile cetățenilor din raionul Sîngerei cît și din cele 6 primării din raionul Florești, voi continua să susțin din răsputeri echipa locală exclusiv în interesul și alături de oameni!"