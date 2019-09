Încă un deputat ACUM anunţă că ar putea să-şi depună mandatul. Despre cine este vorba

Deputatul Blocului ACUM Platforma DA Maria Ciobanu ar putea să renunţe la mandat. Cel puţin asta sugerează parlamentara într-o postare pe Facebook.

"Atunci când îmi este foarte greu pe suflet merg acasă, adică la Nisporeni... Azi am discutat, de fapt mai mult am ascultat ceea ce mi-au spus unii dintre acei cu care am pornit la drum la sfârșitul anilor '80. Mi-au sugerat să-mi depun mandatul de deputat, întrucât ceea ce se întâmplă în politica de pe Bâc nu este ceea ce sperau ei că se va întâmpla după ultimele alegeri parlamentare. Mi-au adus argumente greu de ignorat că nu este cazul să mă jertfesc, deoarece jertfa a mea nu este nici apreciată, nici înțeleasă. Le-am mulțumit pentru grijă, pentru atitudine, dar că îmi voi lua timp pentru a analiza și a lua o decizie corectă...", a scris Ciobanu.

PUBLIKA.MD aminteşte că anterior şi deputatul Blocului ACUM PAS Lilian Carp a ameninţă că va părăsi formaţiunea, dacă Vladimir Ţurcan şi alţi exponenţi politici de la Curtea Constituţională nu-şi vor da demisia.