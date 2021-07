Încă un debutant la Jocurile Olimpice! Moldoveanca Ana Dulce s-a calificat la proba de tir

Încă un debutant la Jocurile Olimpice! Moldoveanca Ana Dulce s-a calificat la Olimpiadă și astfel a devenit a 18-a componentă a lotului național care și-a asigurat, oficial, participarea la marele eveniment sportiv.Ana are doar 15 ani și va evolua în concursul de tir, proba de 10 metri pistol aer. Deși este încă adolescentă, Dulce are un palmares impresionant. Ea e campioană a Moldovei, participantă la Campionatul Mondial de juniori în 2019, iar în acest an concurat chiar la Campionatul European de seniori.Ana s-a clasat pe locul 24 şi a stabilit şi un nou record la această probă pentru ţara noastră, acumulând 570 de puncte din 600 posibile.