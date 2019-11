Încă un concurs organizat de ACUM-PSRM ar putea eşua? Stamate: O să analizăm repetat informația despre candidaţii la şefia Procuraturii

Ministrul Justiţiei Olesea Stamate se justifică, după valul de critici, care a venit din partea societăţii. Mai multe voci spun că acel concurs pentru funcţia de Procuror General a fost organizat dubios şi că persoanele integre nu au picat probele. În replică, Stamate a scris pe Facebook că a fost "cel mai transparent și imparțial concurs pentru funcția de Procuror General" şi că membrii Comisiei vor reexamina informaţiile despre candidaţi.

"Noi am depus tot efortul ca să creăm o comisie independentă, care să analizeze fiecare candidat obiectiv, în functie de dosarul şi prestația din cadrul interviului. Interviurile sunt publicate și chiar vă invit să dedicați timp pentru a le viziona. Niciodată nu este perfect, dar consider că am reușit să asigurăm cel mai transparent și imparțial concurs pentru funcția de Procuror General care a fost vreodată în țara noastră. Nu a fost perfect. Dar nici nu am terminat procesul.", a scris Stamate pe Facebook.

"O să ne mai întrunim o dată și o să analizăm repetat informația care a apărut, precum și cea pe care am putut-o obține între timp pentru a ne reevalua decizia.", a mai scris Ministrul Justiţiei.

PUBLIKA.MD aminteşte că un grup de cetăţeni a lansat o petiţie online pentru demiterea ministrului Justiţiei, Olesea Stamate. Motivul invocat de autorii petiţiei este că aceasta ar fi făcut mai multe greşeli, inclusiv privind concursul de selectare a candidaţilor pentru funcţia de Procuror General.