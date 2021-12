Încă un an fără angajări în sectorul public. Motivul pentru care Ministerul Finanţelor vrea să prelungească moratoriul până în 31 decembrie 2022

Încă un an fără angajări în sectorul public. Ministerul Finanţelor vrea să prelungească moratoriul până în 31 decembrie 2022. Motivul este creşterea cheltuielilor cu personalul cu un milion şi jumătate de lei faţă de suma aprobată. Cei de la Finanţe subliniază că în lipsa moratoriului, există riscul ca statul să nu poată plăti salariile bugetarilor.Proiectul de hotărâre al Guvernului vizează 7859 de funcţii vacante. Cele mai multe sunt la Ministerul Afacerilor Interne, aproape două mii, peste 1500 sunt la ministerul Apărării, iar la ministerul Finanţelor sunt aproape 600. Vor rămâne blocate şi câteva sute de posturi vacante la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, la ministerul Sănătăţii şi la cel al Justiţiei.Am trimis solicitări la instituţiile care vor fi cel mai mult afectate de suspendarea angajărilor, ministerul de interne şi cel al apărării, pentru a afla cum se vor descurca în aceste condiţii, însă nu am primit deocamdată răspuns.Potrivit Ministerului Finanţelor, hotărârea nu se aplică funcţiilor pentru care a fost deja lansat concurs de angajare. În decembrie 2019 a fost instituit moratoriul pe angajările la stat pentru un an, iar autorităţile l-au prelungit în 2020.