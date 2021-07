Încă trei săli de expoziţii ale Muzeului Naţional de Istorie din Capitală au fost renovate în pandemie. Aici, oamenii vor putea admira exponate din secolul XIX și până în 1991. De marţi dimineaţa, uşile acestora au fost deschise publicului.Primii vizitatori au venit împreună cu familiile şi prietenii. Aceştia s-au arătat impresionaţi de cele văzute."Da e foarte super, îmi plac toate schimbările care au fost făcute.""Foarte frumos, ideea expoziţiei în sine extraordinară şi mult aşteptată, chiar am primit o plăcere foarte mare de la ceea ce am văzut astăzi.- Aţi venit împreună cu?- Cu fiica.- Ţie cum ţi s-a părut?- Mi-a plăcut tare."Acest bărbat este originar din Estonia şi ne-a spus că unele exponate i-au trezit curiozitatea."Foarte frumos, îmi place foarte mult, am venit să vedem istoria ţării. Aici e mult mai interesant, am fost curios să văd cum oamenii scriau rapoarte cândva, foarte frumos. Eu aşa ceva nu am mai văzut."Angajaţii muzeului susţin că lucrările de reabilitare au fost efectuate minuţios, iar rezultatul este pe măsură. Potrivit lor, munca a fost realizată cu forţele proprii."Au fost făcute mici modificări rămânând cam aceleaşi obiecte care au fost înainte de reparaţie. S-au schimbat şi uşile de la intrare, s-a curăţat parchetul şi au fost introduse, bineînţeles, şi exponate noi."Unul dintre exponatele noi aduse în sălile renovate este macheta unui vagon de tren, care arată exact ca cele în care au fost deportaţi basarabenii de regimul sovietic.Cele trei săli renovate se împart în trei compartimente cu tematici diferite: "Basarabia în secolul XIX”, "Basarabia în prima jumătate a secolul XX" și "Moldova Sovietică în perioada anilor 1940-1991". Vizitatorii sunt aşteptaţi zilnic, între orele 10:00 şi 17:30, iar preţul biletelor de acces a rămas neschimbat.