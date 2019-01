Încă o zi încordată pentru Marea Britanie. Theresa May va prezenta astăzi Planul B pentru Brexit

Încă o zi încordată pentru Marea Britanie. Theresa May va propune, astăzi, parlamentarilor Planul B pentru Brexit. Nu se ştie cum va reuşi May să-i convingă pe politicieni, dat fiind faptul că anterior s-a vehiculat că proiectul nu a suferit modificări esenţiale. Şefa guvernului londonez a promis că va cere europenilor să accepte evitarea unei graniţe fizice între statul Irlanda şi regiunea britanică Irlanda de Nord.

De asemenea, May a anunţat că va elimina taxa de 65 de lire sterline percepută pentru obţinerea statutului de rezident permanent a cetăţenilor europeni. Totuşi, propunerile Theresei May nu-i mulţumeşte pe cei din opoziţie. În context, laburiştii insistă pe organizarea unui nou referendum cu privire la Brexit şi revocarea Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, care ar putea amâna acest eveniment pe un termen de cel mult doi ani. Totodată, de teama că ar putea suferi consecinţe grave după divorţul Marii Britanii de Uniunea Europeană, englezii au început să-şi facă provizii de alimente şi medicamente.



"În cazul unui Brexit fără acord, aprovizionarea noastră cu marfă va fi foarte dificilă. Prin urmare, am luat măsuri preventive. Am rezervat câteva loturi de marfă", a declarat Pinder Sahota, directorul unei companii de retail.



"Anticipez că va trebui să depunem eforturi pentru a face rost de unele medicamente. De asemenea, presupun că vor fi situaţii când vom înlocui unele preparate", a spus Graham Phillips, managerul unei farmacii.



În altă ordine de idei, un sondaj al Barometrului Încrederii arată că mai mult de două treimi dintre britanici sunt mai furioşi şi mai intoleranţi după referendumul din 2016, iar unul din şase englezi susţine că s-a certat cu familia sau prietenii din cauza acestui subiect. Rezultatele anchetei mai relevă faptul că majoritatea englezilor se simt ignoraţi de clasa politică şi că ţara este dezbinată.