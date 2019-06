Încă o trecere de pietoni mai puţin obişnuită a apărut pe strada Muncești din Capitală

foto: publika.md

Încă o trecere de pietoni mai puţin obişnuită a apărut pe strada Muncești, din sectorul Botanica al Capitalei. Zebra pornește chiar dintr-o intersecție și se termină în mijlocul altei intersecţii, care duce spre parcarea unui agent economic. Angajaţii Exdrupo, responsabili de lucrări, spun că trecerea nu putea fi mutată din cauza tomberoanelor de gunoi și a pilonilor din zonă.



„Trecerea de pietoni dată este amenajată undeva vreo cinci ani în urmă s-a convenit împreună cu colaboratorii poliției rutiere anume acolo să fie, deoarece în preajmă acolo sunt tomberoane de gunoi și nu putem să o amenajăm. Vis-a-vis este un pilon și iarăși când dai cu capul în pilon tot nu este bine", a spus reprezentantul Exdrupo, Eugen Vârlan.



Trecerea ar fi trebuit să ajute pietonii să traverseze în siguranţă şoseaua Munceşti. Mulţi spun însă că din cauza marcajului care duce direct pe carosabil, le este frică să treacă strada în acest loc.



„Înțeleasă treabă că nu e corect. Uite unde e drumul și unde e zebra. Nu știu cine s-a gândit să facă așa lucru. Azi numai patru mașini s-au lovit la zebra asta.”



„Nu este corect. Eu întotdeauna am probleme la trecerea aceasta. De obicei eu plec spre stație și uit de ea și când ajung la stație îmi amintesc că zebra e aici. Cred că mai încolo ar fi bine să fie amplasă mai aproape de stație.”



„Sigur că ne este frică. Nu e corect amplasată, dar mă rog cred că autoritățile noastre se vor autosesiza.”



Edilul interimar spune că va sesiza responsabilii de la Exdrupo să reamenajeze zebra.



„Exdrupo nu coordonează cu primăria, că nu are obligația. O să o amenajăm, așa cum am intervenit pe fiecare trecere pe care am găsit-o, în situația în care am găsit-o. Care ducea sau în tufișuri, sau în nisip”, a spus primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.



Săptămâna trecută, o altă trecere de pietoni de pe şoseau Munceşti a trezit nedumerire internauţilor, întrucât porneşte

dintr-un capăt de bordură şi se încheie în alta, iar la mijloc fiind separată de o fâşie de pietriş. Atunci autorităţile au declarat că lucrările nu s-au încheiat şi urmau să intervină. Timp de o lună, în Capitală, vor fi marcate 140 de treceri de pietoni