Încă o săptămână plină de suspans. Show-ul "Bani la greu" a împărţit câştiguri de peste 500 000 de lei

Încă o săptămână plină de emoţii pozitive, suspans şi multă adrenalină. Show-ul "Bani la greu" a împărţit câştiguri în valoare totală de peste cinci sute de mii de lei.

"- Plecaţi cu 24 de mii de lei, în doar 2-3 minute. Este un rezultat foarte şi foarte bun. (aplauze) Ala, ce o să faceţi cu aceşti bani?

- Cred că în construcţii o să facem câte ceva"



În prima etapa a jocului, Ala Curleac din satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi a câştigat 24 mii de lei. În a doua rundă, Constantin Codrean din oraşul Bălţi a fost norocosul care a plecat acasă cu 64.500 de lei.

" - Este un rezultat foarte şi foarte bun. Cum vă simţiţi?

- Eu sunt bucuros. Nu am cuvinte ce să spun, aici fiecare trebuie să participe să înţeleagă cum mă simt eu.

- Ce o să faceţi cu banii, deja ştiţi?

- Toţi banii sunt ai fratelui. "



Marţi, în runda a doua a show-ului "Bani la greu" a ajuns Valentina Avrumuțoi din oraşul Chișinău. Femeia a câştigat 73 500 de lei. Iar norocosul de miercuri este Nicolae Chiriac din oraşul Chișinău, care a acumulat cel mai valoros premiu din această săptămână: 134 de mii de lei.



"- Fantastic, colectează suma de 134 de mii de lei!!! - Mulţumim foarte mult. - Eu simt energia dumneavoastră. E o sumă foarte şi foarte bună. - Ce vis o să vă îndepliniţi cu aceşti bani. - O să mai ajut nepoţica, o să fac reparaţie, o să iau o maşină. - Sunt şofer. - Cât trebuie de lucrat ca să faceţi aceşti bani, un an, doi ? - Of, foarte mult, doi ani sau mai mult"



Joi, Vasili Beregoi din oraşul Chișinău, a plecat acasă cu un câştig de 105 mii de lei. Iar vineri, Serghei Chiose din oraşul Vulcăneşti a primit, chiar de ziua lui de naştere, 70 de mii 500 de lei.



"- Cum vi se pare cadoul?

- Nu m-am aşteptat niciodată la atâţia bani.

- Ce veţi face cu banii?

- Am cinci nepoţi şi o să le cumpăr cadouri.

- Adică la ziua dumneavoastră de naştere o să cumpăraţi cadouri nepoţilor ?

- Da."



Câştiguri de peste un milion de lei sunt puse în joc la show-ul "Bani la greu". Pe parcursul lunii iunie, jocul TV special este difuzat, de luni până vineri, la PRIME, începând cu ora 20:45. Show-ul poate fi urmărită, a doua zi la Publika TV, la ora 15:30.



Doritorii de a participa la joc trebuie să înregistreze orice tip de bilet pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777, ca să verifice dacă în ele există mențiunea "Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV”. Anume aceste câștiguri oferă șansa de a fi aleși, a doua zi, pentru jocul cu premii de peste un milion de lei.