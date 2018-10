ÎNCĂ O RUNDĂ DE REPLICI ACIDE: Fury şi Wilder au dat ochii de această dată la New York

Spiritele se încing înaintea duelului dintre Tyson Fury şi Deontay Wilder. Cei doi pugilişti continuă războiul declaraţiilor şi au avut din nou o repriză de replici acide.

De această dată la New York, unde au avut loc cea de-a doua conferinţă de presă întru promovarea confruntării din ring dintre cei doi.



"Avem un intrus aici și ne vom ocupa de el. O să-l primim în America, dar o să și fie dat afară. O să-l trimitem rapid acasă", a spus boxerul, Statele Unite ale Americii, Deontay Wilder.



"O să-l fac să renunțe. Îi voi arăta cum e să lupţi ca un adevărat campion. I-am promis că, după ce îl voi bate, îi voi lăsa centura tot lui. Eu voi avea una personalizată. Vă garantez acest lucru. Nu am nevoie de centura lui Wilder. O vreau doar pe cea a lui Tyson Fury, care este unică", a spus boxerul, Marea Britanie, Tyson Fury.



Fury şi Wilder se vor înfrunta pe 1 decembrie - la Las Vegas, statul american Nevada - pentru titlul mondial în categoria grea, versiunea WBC, deţinut la moment de Wilder,.



Britanicul Tyson Fury are în palmares 27 de victorii din tot atâtea partide disputate. De partea cealaltă, americanul Deontay Wilder este și el, la fel, neînvins, cu victorii în toate cele 40 de confruntări în ringul profesionist.