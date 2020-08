Încă o rundă de discuții fără rezultat între premierul Ion Chicu și agricultori

Încă o rundă de discuții fără rezultat între premierul Ion Chicu și agricultorii care au suportat pierderi din cauza secetei. Întâlnirea de astăzi a durat doar jumătate de oră, iar părțile nu au ajuns la un numitor comun privind suma compensațiilor. Fermierii insistă pe trei mii de lei pentru fiecare hectar afectat de secetă, iar prim-ministrul spune că statul poate acorda cel mult 1500 de lei.



ANDREI DÎNGA, fermier: "Condiționează cu FMI că ei duc acum tratative cu FMI. Noi am pregătit o scrisoare către FMI, cu toate problemele și întrebările noastre. Să vedem, să așteptăm răspunsul de la dumnealor, dacă e corect ceea ce condiționează domnul Chicu sau nu."



Agricultorii susțin că au venit și cu o variantă de compromis în privința compensațiilor.



ION PLĂMĂDEALĂ, fermier: "Noi i-am propus ca fie inventate un fel de voucher cu care agricultorul să poată să se ducă la bancă să ia bani pentru folosință ca statul ulterior să achite aceste vouchere de trei mii de lei, dacă nu au bani astăzi, bani lichizi în bănci sunt - 30 de miliarde."



Părțile nu au ajuns la un consens nici în privința altor revendicări ale agricultorilor. Ei susțin că soluțiile propuse de Guvern nu le rezolvă problemele cu care se confruntă din cauza secetei.



SERGIU STEFANCO, fermier: ”Deocamdată noi nu am primit nimic clar. Doar ni s-a propus ca să achităm impozitul financiar care constituie 120 de milioane de lei, iată ce noi putem folosi clar din TVA-ul acesta."



După întrevedere, premierul Ion Chicu nu a ieșit în fața presei, iar consilierul său Boris Harea nu a răspuns la nenumăratele apeluri pentru a prezenta poziția Guvernului în acest caz. Ulterior, serviciul de presă al executivului a emis un comunicat în care anunță că premierul îndeamnă agricultorii să depună actele la AIPA pentru a primi compensația în valoare de 1500 de lei per hectar. Totodată, Chicu le-a transmis agricultorilor să nu se lase manipulați de politicieni, care, potrivit lui, sub falsa grijă pentru interesele lor își propune, de fapt, să destabilizeze situația și blochează consultările. De asemenea, premierul a anunțat că miercuri, la şedinţa Guvernului vor fi aprobate mai multe proiecte în beneficiul agricultorilor. Printre acestea se numără simplificarea regulamentului cu privire la subvenționarea fermierilor. Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru compensarea pierderilor în agricultură. Totodată, s-a produs instituirea unui moratoriu la controale fiscale până la 31 decembrie, decizi care urmează să fie aprobată de Parlament. S-a mai discutat şi ca TVA-ul acumulat în conturi să fie utilizat pentru achitarea plăților fiscale aferente salariilor, dar și despre extinderea subvenționării dobânzilor în cazul creditelor existente, nu doar a celor luate recent, cum se întâmplă în prezent. TĂIAT Fermierii aşteaptă însă ca toate aceste promisiuni să devină realitate.