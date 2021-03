Încă o rețea de benzinării a scumpit carburanții

Una dintre cele mai mari rețele de benzinării din țara noastră a scumpit carburanții.

Acest lucru vine după ce vineri o rețea PECO din țară a afișat prețuri mai mari cu aproape un leu la benzina cu cifra octanică A95. Astfel, un litru costa 19 lei și 40 de bani, pe când vineri prețul era de 19 lei și 25 de bani, ia la sfârșitul lunii trecute, prețul era 18 lei și 28 de bani.

Amintim, că scumpirile în lanț la carburanți au început din decembrie, anul trecut. Atunci, prețul pentru benzina cu cifra octanică A95 era de 16 lei și opt bani per litru, motorina costa 13 lei și 46 bani, iar gazul lichefiat – 9 lei și 32 de bani pentru un litru.

Precizăm că la începutul lunii ianuarie, Consiliul Concurenței menționa că am putea avea prețuri mai mari la carburanți din cauza creșterii cotațiilor internaționale și majorarea cotei accizelor cu până la nouă la sută, fapt prevăzut în politica bugetar-fiscală și vamală pentru acest an.

Ulterior, tot ei au anunţat că desfăşoară o anchetă, după ce a depistat acţiuni concertate de majorare a preţurilor din partea mai multor companii. Amintim, că din luna martie 2019, petroliștii stabilesc singuri prețurile de comercializare cu amănuntul a carburanților. Aceștia, însă, nu trebuie să depășească rata de rentabilitate anuală de 10 procente.