Încă o noapte albă pentru drumari: 64 de autospeciale au intervenit pentru a curăța orașul

Embed:

A fost încă o noapte albă pentru drumarii din Capitală. 64 de autospeciale au lucrat la foc continuu la deszăpezirea străzilor adiacente.



"Cum vin mașinile așa încărcăm. Nisip cu sare"



Drumarii au întâmpinat şi dificultăţi. Un troleibuz vechi s-a defectat pe linie şi a fost nevoie de a-l tracta pentru a nu bloca circulaţia rutieră.



Intervenţia muncitorilor a fost atent monitorizată de primarul Silvia Radu, care a convocat aseară o şedinţă la Întreprinderea "Exdrupo". Edilul a cerut implicare maximă pentru ca oraşul să fie deblocat cât mai repede.



"Să interveniți în primul rând la școli, grădinițe și spitale. Să ajungeți la suburbii. Când se blocheaza vreo mașină sau aveți vreo derapare de pe stradă sau aveți blocaj de transport public, interveniți, vă rog! Cu cât mai repede o să interveniți, cu atât mai ușor o să fie fluidizat traficul", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.



"Eu consider că drumarii au făcut o treabă bună. Văd că se lucrează peste tot. Noi venim acum de la aeroport și am văzut că peste tot sunt autospeciale"



"Mergem cu viteză mică, dar cum să mergem. Dar mulțumim că nu am întârziat nicăieri"



"Nu am vrut dar am devenit drift - racer"



Noapte grea au avut şi salvatorii. Angajaţii IGSU au scos din troiene 16 maşini. Cele mai multe intervenţii au fost în municipiile Cahul şi Bălţi.



Iar şoferii care au rămas blocaţi pe drumurile din suburbii au fost ajutaţi de un grup de automobilişti. În comun cu poliţiştii, ei au intervenit cu șapte maşini de teren.



Un bărbat a ajuns la Urgenţă cu o luxație la picior, după ce a căzut pe ghețuș.



Noaptea trecută la intersecţia bulevardelor Decebal cu Iurii Gagarin a avut loc un accident rutier. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.