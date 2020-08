Încă o arteră importantă din municipiul Orhei a fost reabilitată capital. Drumarii din localitate au asfaltat calitativ peste 5,5 mii de metri pătrați pe strada Valeriu Cupcea.

De asemenea, au fost aplicate marcaje rutiere moderne, care vor oferi mai multă siguranţă pietonilor.

Între timp, se lucreaza intens pentru a finaliza tronsonul cuprins între străzile Unirii, Călătorilor, Sadoveanu şi Chișinăului.

Locuitorii din Orhei spun că aşteptau de mult timp renovarea străzii Valeriu Cupcea, aşa cum aceasta găzduieşte mai multe obiective sociale.



"Eu sunt foarte bucuroasă de ceea ce se face în oraşul nostru. Fiindcă noi ne uităm cum oraşul devine din zi în zi mai frumos, mai verde, mai iluminat."

"De când eu trăiesc în oraşul Orhei de 34 de ani încă nu am văzut aşa ceva."



"Este o arteră cu destinaţie socială suntem alături de grădiniţa Nr 12, care va fi la fel reparată. Totodată este o biserică, centru poştal, iar în spatele nostru vedeţi şi un hotel. "



"Cu mai mulţi an în urmă nu aveai ce vedea în Orheiul acesta aşa era o pustietate. Însă acum e o frumuseţe rară. Strada Unirii s-a făcut o stradă foarte frumoasă pe care poţi să ieşi şi seara să te plimbi. "



"Noi suntem mândri de încă o realizare la care suntem astăzi prezenţi. Suntem bucuroşi să vedem oamenii cum zâmbesc, suntem bucuroşi să vedem copii, care deja au încercat drumul", a declarat deputatul Partidului ȘOR Marina Tauber.



Autorităţile locale promit că şi pe alte străzi, aflate acum în plin proces de reparaţie, vor apărea marcaje rutiere moderne şi noi staţii de aşteptare a transportului public.



"Este îmbucurător faptul că tehnologiile în renovarea şi reabilitarea acestei străzi sunt dintre cele mai performante şi sperăm mult ca aceste tehnologii să ne ajute să economisim banul public şi să dăm o plus valoare acelor obiecte de menire socială cum este această stradă", a declarat preşedintele raionului Orhei Dinu Țurcanu.



Lucrările de renovarea a infrastructurii rutiere sunt realizate de către angajaţii Întreprinderii Municipale "Servicii Comunal Locative Orhei", ceea ce permite o economie de aproximativ 30% la bugetul local. În acest an, au mai fost renovate străzile Vasile Lupu și Veronica Micle, iar lucrările de reabilitare a altor drumuri din municipiu sunt pe ultima sută de metri.



"Eu am promis că, în acest an, vor fi renovate toate arterele rutiere principale din Orhei. Primarul și toată echipa primăriei muncesc pentru realizarea acestui obiectiv. Nu ne vom opri până nu vom transforma Orheiul într-un mic Monaco al Moldovei", a spus liderul Partidului ȘOR, Ilan Șor



Startul lucrărilor de renovare a principalelor străzi din Orhei a fost dat în luna mai. Costul acestor proiecte de infrastructură este de peste 20 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal.