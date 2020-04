Încă două focare de COVID-19, înregistrate în Republica Moldova. Mai multe persoane, infectate

Au fost înregistrate două focare de infectare cu coronavirus. Este vorba de sistemul medical. Informațiile au fost oferite de ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, în cadrul unei conferințe de presă.

”Este vorba despre Asistența Medicală Urgentă din Chișinău, unde avem înregistrate 19 cazuri. Am continuat acea testare care am menționat-o pe focare. Și este vorba despre Spitalul Clinic din Bălți - 11 cazuri, în cadrul secției de Terapie și Urologie. Ambele secții sunt non COVID”.