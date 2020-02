Încă doi procurori de la Procuratura Anticorupţie au demisionat

Încă doi procurori au demisionat. Este vorba despre Dorin Compan şi Lilian Rudei din cadrul Procuraturii Anticorupţie. Informaţia a fost confirmată pentru Publika TV de către ofiţerul de presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru, care precizează că cei doi au scris cerere de demisie din proprie iniţiativă.

Contactat telefonic, Dorin Compan ne-a declarat că nu vrea să comenteze decizia, iar Lilian Rudei nu a răspuns la telefon.

Dorin Compan nu mai activează în cadrul Procuraturii începând de astăzi, iar Lilian Rudei a plecat din data 29 ianuarie.

Lilian Rudei a activat în Procuratura Anticorupție timp de 12 ani și a instrumentat dosarul pe numele fostului șef de la FISC, Nicolae Vicol. Dorin Compan a examinat dosarul în care este vizat fostul ministru al Agriculturii, Eduard Grama, fostul viceministru al Economiei, Valeriu Triboi, dar şi dosarul licitațiilor trucate în medicină.

Acum două zile, procurorul general Alexandr Stoianoglo, a declarat în presă că a propus mai multor procurori să plece din sistem, ca urmare a controalelor efectuate la Procuratura Anticorupţie şi PCCOCS. "Eu nu am dreptul să demit procurorii. Demisia poate fi benevolă sau în caz de abatere disciplinară. Eu nu am forţat de nimeni, eu am propus benevol să plece. Pe numele unora dintre ei vor fi deschise dosare penale şi oricum voi fi nevoit să le suspend atribuţiile", a spus Stoianoglo.



Anterior şi procurorul Eugeniu Rurac din cadrul Anticorupţie a demisionat din funcţie. Acesta a examinat dosarul fostului președinte al Curții Supreme de Justiție Ion Druţă, sau dosarul Metalferos, în care erau stabilite prejudicii de peste 200 de milioane de lei. Tot Rurac a fost cel care a renunțat la învinuirea adusă actualei magistrate la Curtea Constituțională, Domnica Manole, judecată pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri ilegale.

Eugeniu Rurac a gestionat și dosarul pe numele fostului deputat, Chiril Lucinschi, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare.